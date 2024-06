Mario Bezares quiere reunirse con Paul Stanley

En el más reciente episodio del programa de entrevistas de Yordi Rosado en YouTube, Mario y Brenda Bezares se adentraron en una profunda discusión acerca de la controversia en torno a la serie sobre Paco Stanley titulada “¿Quién lo mató?”, revelando su descontento con la representación del caso.

Durante la entrevista, Mario Bezares fue cuestionado sobre si el número de teléfono que proporcionó a Paul Stanley en aquel entonces era genuino, a lo que respondió: “A mí sí me gustaría platicar con él, el teléfono si se lo di o no se lo di no me acuerdo”. A pesar de ello, expresó abiertamente su disposición para dialogar y aclarar cualquier malentendido pendiente.

Por su parte, Brenda Bezares enfatizó que el distanciamiento con Paul no es personal, subrayando que sus hijos han salido en defensa del conductor. “No fue nada personal contra él, entendemos su postura… Yo lo perdono”, aseguró, mostrando comprensión hacia Paul Stanley.

“Lo puedo entender desde este lugar y de nuestra parte siempre nuestros brazos, nuestra casa está abierta para platicar con él para que también pueda entender las situaciones y que no se quede con lo que le han dicho”, concluyó Bezares, destacando la disposición de la pareja para resolver cualquier malentendido pasado.