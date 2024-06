Mario Bezares genera polémica por bailar 'El Gallinazo' 'frente' a Paul Stanley

Mario Bezares, quien fue confirmado como el primer residente de la próxima temporada de "La Casa de los Famosos México", estuvo como invitado en el programa matutino "Hoy" para hacer promoción del reality, una situación que no pasó desapercibida entre los seguidores de Paul Stanley, quien no le dirige la palabra a Mario desde hace algunos años por la situación vivida con su padre Paco Stanley.

Como era de esperarse, tanto él como Paul Stanley evitaron tener algún tipo de contacto, sin embargo, eso no evitó que muchos consideraran su presencia como una falta de respeto hacia el conductor Paul, quien a pesar de que estuvo fuera del set en el momento que apareció Mario, sí tuvo presencia durante todo el resto del programa.

“Hace 25 años que no pisaba Televisa y créeme que me entraron remembranzas, me entraron cosas muy bonitas, fueron añoranzas de estar aquí en mi casa mater”, declaró Bezares.

Tras recordar cómo fueron sus primeros pasos en la televisora y asegurar que sigue completamente enamorado de su esposa, Brenda Bezares, los conductores lo invitaron a bailar "El Gallinazo" y él cumplió su deseo. Incluso, Andrea Escalona y Maryfer Centeno intentaron replicar sus pasos.

Y fue el baile la gota que derramó el vaso, ya que muchos consideraron una falta de respeto aún mayor al hacer el baile en el programa de Paul.

Hasta el momento Paul Stanley no se ha pronunciado al respecto.