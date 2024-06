Mario Bezares estalla contra Diego Boneta por serie de Paco Stanley

La polémica serie "¿Quién lo mató?", que habla de la ya tan mencionada muerte del famoso presentador Paco Stanley, ocurrida el 7 de junio de 1999 a las afueras de un restaurante de la Ciudad de México, ya llegó a Prime Video y con ella un sinfín de polémicas.

En una reciente entrevista con la periodista Inés Moreno, Mario Bezares expresó su descontento con "¿Quién lo mató?", afirmando que ninguno de los actores principales lo ha contactado para buscar una perspectiva interna del caso.

"No me conocen. Todos los actores que participan, yo no los conozco, nunca he cruzado palabra con ellos, ni con el director ni con nadie", dijo muy molesto.

Mario Bezares, quien es interpretado por Luis Gerardo Méndez en la serie, explotó en contra de Diego Boneta, quien se ha encargado de darle vida a Jorge Gil, tachándolo de “necesitado”.

"Cero contacto. Ahora, este Diego Boneta, de haber representado a Luis Miguel en una serie exitosa, ahora interpreta a Jorge Gil, ¿cuál es tu hambre, papá? Espérame, qué decepción, caray. ¿Estás necesitado y quieres ganar lana con eso?", dijo.