Marilyn Manson no será acusado tras larga investigación por acusaciones de abuso

Los Ángeles.- Los fiscales dijeron este viernes que no presentarán cargos contra Marilyn Manson después de una investigación de años sobre acusaciones de agresión sexual y violencia doméstica.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, dijo que las acusaciones son demasiado antiguas según la ley y que la evidencia no es suficiente para acusar al rockero de 56 años cuyo nombre legal es Brian Warner.

“Hemos determinado que las acusaciones de violencia doméstica caen fuera del plazo de prescripción y no podemos probar cargos de agresión sexual más allá de una duda razonable”, dijo Hochman. “Reconocemos y aplaudimos el coraje y la resistencia de las mujeres que se presentaron para presentar denuncias y compartir sus experiencias, y les agradecemos su cooperación y paciencia con la investigación”.

Casi cuatro años después de que comenzara la investigación, el entonces fiscal de distrito George Gascón dijo el 9 de octubre que su oficina estaba buscando nuevas pistas que se sumaran al archivo “ya extenso” que las autoridades habían acumulado.

Los detectives del sheriff del condado de Los Ángeles dijeron a principios de 2021 que estaban investigando a Manson por incidentes ocurridos entre 2009 y 2011 en West Hollywood, donde vivía en ese momento. La investigación incluía una orden de allanamiento que se entregó en su casa de West Hollywood. El caso se entregó inicialmente a los fiscales en septiembre de 2021, pero la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles solicitó más pruebas y la investigación se reanudó.

“Estamos muy contentos de que, después de una revisión exhaustiva e increíblemente larga de todas las pruebas reales, el fiscal de distrito haya concluido lo que sabíamos y expresamos desde el principio: Brian Warner es inocente”, dijo su abogado, Howard King, en un comunicado.

No se revelaron las identidades de las mujeres policías y fiscales con las que hablaron, pero la actriz de “Game of Thrones” Esmé Bianco, que demandó a Manson en un caso que ya se resolvió, dijo que formaba parte de la investigación penal. Antes de la decisión de no presentar cargos contra él, criticó lo lento que estaba tomando el proceso en un mitin de Hochman, que fue elegido poco después.

“Hace casi cuatro años, hice lo que se supone que deben hacer las víctimas de violación: fui a la policía”, dijo el 10 de octubre. “Les describí con angustiosos detalles cómo el músico de rock Brian Warner, más conocido por su nombre artístico Marilyn Manson, me había violado y abusado de mí durante el curso de nuestra relación”.

Bianco dijo que le dio a los investigadores “cientos de piezas de evidencia, incluyendo fotos de mi cuerpo cubierto de mordeduras, moretones y heridas de cuchillo, correos electrónicos y mensajes de texto, amenazas a mi estatus migratorio”.

En su demanda, Bianco alegó abuso sexual, físico y emocional, y dijo que Manson violó la ley de trata de personas al traerla a California desde Inglaterra para papeles inexistentes en videos musicales y películas.

“Aunque estoy profundamente decepcionada por la decisión del fiscal de distrito de no presentar cargos en el caso contra Brian Warner, lamentablemente no me sorprende”, dijo Bianco en un comunicado publicado por su abogado. “Una vez más, nuestro sistema de justicia ha fallado a los sobrevivientes. No a los fiscales y detectives individuales que trabajaron durante años en este caso, sino al sistema que los obligó a hacerlo con una mano atada a la espalda”.

En 2021, la ex prometida de Manson, la actriz de “Westworld” Evan Rachel Wood, lo nombró como su abusador por primera vez en una publicación de Instagram.

La relación de Wood y Manson se hizo pública en 2007, cuando él tenía 38 años y ella 19, y estuvieron comprometidos brevemente en 2010 antes de separarse.

“Él comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años”, dijo Wood.

Manson respondió en Instagram que se trataba de “distorsiones horribles de la realidad”. Demandó a Wood, diciendo que ella y otra mujer inventaron acusaciones en su contra y convencieron a otros para que hicieran lo mismo. Un juez desestimó secciones importantes de la demanda, y luego, en noviembre, Manson aceptó retirarla y pagar los honorarios del abogado de Wood.

Associated Press no suele identificar a personas que dicen haber sido abusadas sexualmente, a menos que lo hagan públicamente, como lo han hecho Bianco y Wood.

Otras mujeres demandaron a Manson en los meses posteriores a la denuncia de Wood. El representante de Wood no respondió de inmediato a un mensaje el viernes.

Manson emergió como una estrella musical a mediados de la década de 1990, conocido tanto por generar controversia pública como por canciones exitosas como "The Beautiful People" y álbumes exitosos como "Antichrist Superstar" de 1996 y "Mechanical Animals" de 1998.