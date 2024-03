Maribel Guardia revela que Julián le envió mensaje por medio de una carta

Maribel Guardia continúa sobrellevando la pérdida de su hijo Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril de 2023 a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, mientras se encontraba dormido en su casa.

A pesar de que se ha mostrado fuerte a casi un año de esta terrible noticia, la presentadora y actriz confesó en entrevista para el programa Venga la Alegría que en días pasados su único retoño se hizo presente a través de una carta.

Posteriormente, la conductora de televisión narró el momento en que el joven cantante decidió manifestarse para hacerle saber lo orgulloso que está de ella.

“Quisiera que nadie pasara por lo que yo he pasado, y yo sé que muchas mujeres han pasado por eso, pero Julián está aquí en mi corazón, lo tengo tatuado en mi alma. Hoy estaba arreglando algo y me salió una tarjeta del Día de la Madre y lo leí y digo ‘esas cosas no son casuales, pasan por algo’”, relató.

Finalmente, Maribel compartió parte de lo que el intérprete de ‘Volaré’ le expresó en el escrito. “Fue el mensaje de él de ‘mamá te amo, mamá estoy cerca de ti, mamita estoy orgulloso de ti’, ¡ay!, él me lo mandó”, dijo con una tierna sonrisa.