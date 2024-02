Maribel Guardia pide oraciones para Daniel Bisogno

Son varios los miembros del medio del espectáculo quienes se han solidarizado con el estado de salud de Daniel Bisogno, luego de que el conductor de "Ventanenado" lleva seis días en terapia intensiva. Entre quienes expresaron su sentir no podía faltar Maribel Guardia.

“A Daniel lo quiero mucho. La verdad me he enamorado del padre que hay en él, es un papá extraordinario. Tú no sabes cómo se preocupa por su hija, lo amoroso que es con ella, y la niña, que es una chulada de niña, un amor”, dijo Maribel en referencia a la pequeña Michaela Bisogno, niña que el conductor procreó junto a su exesposa Cristina Riva Palacio.

“Entonces le pido mucho a Dios por él, por su salud, he aprendido a conocerlo ahora que he trabajado con él, y es un chavo simpatiquísimo, un gran actor en escena y un gran compañero. Le pido mucho a Dios por él y le pido a la gente que rece por él porque el poder de la oración es increíble”, añadió la famosa costarricense.