Maribel Guardia asegura que su hijo se manifestó a través de una carta

Ha pasado casi un año de la muerte de Julián Figueroa, único hijo de la actriz Maribel Guardia con el fallecido cantante Joan Sabastian. A pesar de que la famosa ha tratado de sobre llevar la muerte del joven, recientemente la nuera de Maribel reveló que la actriz ha tenido que luchar en contra de una fuerte depresión.

Aún así, Guardia sigue pensando en que Julián está en algún sitio y se comunica con ella. Así lo dejó claro luego de que reveló en “Venga la Alegría” que sintió la presencia de su hijo mediante una carta que encontró recientemente.

“Quisiera que nadie pasara por lo que yo he pasado, y yo sé que muchas mujeres han pasado por eso, pero Julián está aquí en mi corazón, lo tengo tatuado en mi alma. Hoy estaba arreglando algo y me salió una tarjeta del Día de la Madre y lo leí y digo ‘esas cosas no son casuales, pasan por algo”, contó la actriz.

Maribel Guardia narró el momento en que el joven cantante decidió manifestarse para hacerle saber lo orgulloso que está de ella.

Maribel Guardia sabe que no fue algo “casual”, sino una señal para que siga enfrentando con valentía y fuerza su perdida.

“Fue el mensaje de él de ‘mamá te amo, mamá estoy cerca de ti, mamita estoy orgulloso de ti’, ¡ay!, él me lo mandó”.

Cabe destacar que no es la primera vez que Julián Figueroa se le aparece y le manda varias señales desde el más allá.

Ante este escenario, Guardia no pudo evitar brindarle un consejo a las personas que atraviesan por una situación similar a la suya.

“Le digo a todos los que me estén viendo, cuando piensen algo negativo, pongan dos pensamientos positivos, porque la mente la vas alimentado de dolor, te puedes hundir en la tristeza, en el dolor, en la depresión, y no te debes de permitir eso, las personas que nos amaron quieren vernos bien”, subrayó.