Mariazel muestra por primera vez su pancita de embarazada

Mariazel presumió por primera vez en redes su pancita de embarazada, por lo que las imágenes conmovieron a más de uno y le llovieron cientos de mensajes.

Fue a través de Instagram donde Mariazel realizó la publicación, la cual, consistió en un breve video en el que señaló que se tomó un momento previo a comenzar las grabaciones de uno de los programas en los que participa para presumir que luego de haber anunciado su embarazo “bebé salió a saludar”, pues señaló que hasta hace unos días no se le notaba su pancita y su emoción ante este feliz momento fue evidente.

"Queda confirmado que cuando uno grita al mundo su embarazo bebé se libera y sale a saludar porque ayer, la verdad es que se me notaba muy poquito, la cintura sí de plano desapareció hace meses, desde el primer mes y acá arriba pues ha crecido bastante, ¿cómo les explico? es parte de, pero chequen nomas’ ¡ándele! Les juro que ayer no se me notaba tanto, no tenía esta pancita, de pronto hizo ¡Plop! Y les dice ‘¡Hola! ¡Ay qué cosa! ¡Qué bonito!, expresó.