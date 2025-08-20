Mariana González y Vicente Fernández Jr. anuncian que serán papás

Ciudad de México.– El cantante Vicente Fernández Jr. será papá de nueva cuenta con su actual pareja Mariana González, quien se convertirá en madre por primera vez, así lo dieron a conocer a traves de sus rede sociales.

"Un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas. Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza”, escribieron ambos en un video publicado en Instagram.

La influencer explicó que, aunque sabían que se convertirían en padres desde hace ya varios meses, decidieron esperar para gritarlo a los cuatro vientos y, ahora que todo marcha de maravilla, ese momento ha llegado.

Junto al anuncio, la pareja publicó un emotivo video en el que no sólo se pueden apreciar las primeras fotografías del bebé (gracias a un ultrasonido en tercera dimensión), también anunciaron la fecha de nacimiento: febrero del 2026.