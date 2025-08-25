Ciudad de México.- En La Casa de los Famosos México, los rumores de un posible romance entre Mariana Botas y Aldo de Nigris encendieron las redes, pero todo parece haber quedado en una amistad con tintes de cortesía.

El gesto que detonó el shippeo fue una sudadera que Aldo prestó a Mariana durante una noche fría, prenda que ella se negó a devolver por varios días.

Aunque los fans especularon sobre una atracción mutua, ambos participantes han dejado claro que no hay interés romántico.

Mariana confesó sentirse atraída físicamente por Aldo, pero descartó cualquier posibilidad de relación por la diferencia de edad y la dinámica dentro del reality.

Aldo, por su parte, se mostró distante en días recientes y terminó pidiendo la sudadera de vuelta, lo que muchos interpretaron como el cierre definitivo del shippeo.

La producción ha sido criticada por alimentar la narrativa romántica, mientras los seguidores debaten si fue estrategia o simple convivencia.