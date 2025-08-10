Mariana Botas confiesa fugaz romance con Drake Bell

En una charla llena de confesiones dentro de La Casa de los Famosos México, Mariana Botas dejó boquiabiertos a sus compañeros al contar que hace tiempo vivió un breve pero intenso romance con Drake Bell. La actriz relató que, durante una fiesta organizada por un amigo en común, terminaron compartiendo besos, bailes y momentos románticos que aún recuerda como uno de los días más especiales de su vida.

La historia salió a la luz durante una albercada en el reality, cuando Botas confesó que el exprotagonista de Drake & Josh había sido su gran “crush” desde siempre. Según contó, el cantante incluso la había buscado personalmente en una de sus visitas a México para conocerla. Sin embargo, el verdadero encuentro ocurrió tiempo después, en una noche de antro que ninguno olvidaría.

“Esa noche me lo besuqueé todo el tiempo. Me traía de la mano, pedía canciones para bailar conmigo… yo no podía creer lo que estaba pasando”, relató la actriz. Entre risas, recordó que incluso pedía que alguien la pellizcara para asegurarse de que no era un sueño. Antes de que las redes la juzgaran, dejó claro que ambos estaban solteros: él ya se había divorciado y ella no tenía pareja.

La conexión entre ellos fue tal que, cuando un amigo les propuso cambiar de lugar, Bell aceptó con la condición de que Mariana también fuera. En el trayecto hacia el nuevo antro, viajaron en la camioneta del cantante junto a la hermana de la actriz, quien grabó parte del momento en el que él le cantó durante el camino, aunque el video no muestra mucho por la oscuridad de la noche.

“Mi hermana me dijo: ‘Si no hubiera estado ahí, no te creo nada de lo que vi’”, contó entre carcajadas. Para Mariana, Bell siempre se portó “divino” y esa noche se sintió como el centro del mundo para él.

El romance fugaz tuvo un epílogo inesperado: al día siguiente, Drake le envió un mensaje de WhatsApp que decía: “Besarte anoche fue increíblemente asombroso”. Aunque nunca volvió a suceder nada entre ellos, Botas asegura que aquella experiencia fue un sueño cumplido.