Mariana Botas asegura que Alexis es el verdadero villano en 'LCDLF'

Ciudad Juárez.– Mariana Botas, la última expulsada de "La Casa de los Famosos México", habló sobre su experiencia en la casa y sobre la perspectiva que tiene ahora del programa una vez que conoce todo lo que el público está opinando sobre los residentes. Entre las declaraciones que más llamaron la atención fue su opinión sobre Alexis Ayala, a quien calificó del verdadero villano de la temporada.

La declaración se dio al día siguiente que acudió a la gala para conocer al líder de la semana, donde expresó con mayor calma sus sensaciones tras dejar el encierro: “Estar en el carrusel es muy duro, si sientes un pie afuera y otro adentro”, reconoció, y agregó que fue difícil enfrentar el favoritismo que percibía hacia los miembros del equipo Noche.

Sobre la última etapa en el reality, la actriz admitió: “Subí a ese carrusel sintiendo que ya había perdido esta batalla. Se siente feo, si duele, me aguanté un poco las lágrimas, pero es un juego... me hubiera gustado vivirlo más tiempo”.

Botas sostuvo que Alexis Ayala le habría faltado al respeto en varias ocasiones.

Asimismo habló sobre Alexis Ayala, uno de los habitantes con quien tuvo varios roces “Es el villano de esta historia y lo está jugando muy bien porque así decidió hacerlo pero para mí hay límites dentro de un juego conmigo y con varias compañeras. Como se lo dije en un posicionamiento, lo pasó y fue faltarme y faltarles al respeto. Es algo que yo desde un principio dije que jamás se lo iba a permitir ni a él ni a nadie”.

“Irrita que te digan que hablar contigo es como un pez, porque nada, nada, nada... Me está diciendo que estoy vacía con metáforas”, aseguró.