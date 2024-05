María José defiende a Eduardo Videgaray tras burlarse de Lucerito Mijares

Pese a que ya han pasado un par de semanas desde que se generó la polémica luego de que Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón San Cristóbal (‘El Estaca’) se burlaran del físico de Lucerito Mijares, tras retomar unas declaraciones de la joven, las opiniones de los famosos siguen surgiendo.

Ahora fue la cantante María José, quién fue cuestionada sobre las críticas que los conductores del programa ¡Qué Importa! emitieron en contra de la hija de Manuel Mijares y Lucero.

Para sorpresa de varios, la también exintegrante del grupo Kabah salió en defensa de Eduardo Videgaray, y de igual manera dejó entrever que lo “admira”.

María José inició comentando que como “artistas, están expuestos a ciertas críticas”, pero señaló que lo que dijo Eduardo Videgaray no es más que una muestra del “humor negro” con el que siempre se ha manejado y el cual caracteriza el programa que él conduce en Imagen Televisión.

Sin mencionar el nombre de la también participante del programa Juego de voces le “recomendó” que mejor se forje una “piel gruesa”, pues las críticas contra ella seguirán surgiendo.

“Mira, tienes que tener la piel gruesa para aguantar todas las cosas que te dicen… a mí, no sabes todas las cosas que me dicen… y yo me río de verdad, porque tienes que tener una seguridad en ti, en tu amor propio…”, externó