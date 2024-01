Mamá de Poncho de Nigris estalla contra Marcela Mistral

Leticia Guajardo y su hijo, Poncho de Nigris, han estado en medio de una disputa pública, luego de que la señora Lety estallará contra Marcela Mistral y Poncho de Nigris.

De acuerdo con el testimonio de Lety, afirma que su hijo se ha distanciado debido a su esposa, Marcela Mistral. Ella menciona que Marcela ha limitado el contacto con Poncho y sus nietos, incluso impidiendo que vea a su padre, quien está enfermo.

“Ya me lo quitó un año y ahora resulta que otra vez dije unas palabras en el podcast y ya se ofendió”, dijo. Recordó que en el podcast dijo que Marcela era muy “perrilla”. Mas adelante aseguró que Marcela tiene carácter de perra.

La madre del exintegrante de la Casa de los Famosos aseguró en entrevista para el programa "De Primera mano" que a diferencia de su hijo ella no está hablando mal de nadie, pero confesó que se sintió agredida por él tras ser invitada a su podcast y eso la hizo reventar pero la gota que derramó el vaso fue cuando ella publicó una historia en redes para quejarse de sus nietos y Poncho se lo tomó personal.

Además manifestó su descontento tras ser invitada al podcast y no recibir paga y además aseguró que fue humillada, acusó a su hijo de invitarla porque genera rating "me invita, no me paga nada y todavía dice cosas de mi". Desmintió que su hijo lleve años manteniéndola como afirmó dijo que eso comenzó hace dos años.

Acusó a Marcela Mistral, esposa de su hijo, de ser la causante de que ellos estén distanciados, dice que ella no le dirige la palabra ni le lleva a sus nietos para que los vea desde que habrían tenido un desacuerdo por un vestido para la boda de su hijo Aldo De Nigris.