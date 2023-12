Mamá de Octavio Ocaña recibe amenazas de la familia del asesino del actor

A poco más de dos años de la muerte de Octavio Ocaña, finalmente la tarde de ayer fue declarado culpable el expolicía Leopoldo Azuara de la Luz de los cargos de homicidio doloso y abuso de autoridad.

Tras esta situación Bertha Ocaña hermana del fallecido actor compartió con los medios de comunicación que su madre había sido amenazada por la familia del hombre que acabó con la vida de su hermano.

Y es que de acuerdo con Bertha Ocaña, familiares del hombre que estuvo involucrado en la muerte de quien dio vida a “Benito Rivers” se acercaron a su madre para amedrentarla.

“Se atrevieron a amenazar a mi mamá aquí afuera de este penal, de estos juzgados; no les tenemos el más mínimo miedo y que sí, sí somos muy chingones, por su puesto que lo somos y no me interesa en absoluto sus amenazas, que se atrevan a buscarnos y a darnos la cara”, dijo Bertha Ocaña.

La hermana del fallecido actor, asegura que si los familiares del expolicía están enojados por el fallo de la autoridad, es algo que a ella ni a su familia les interesa, pues están tranquilos y contentos de saber que se hizo justicia para Octavio Ocaña.