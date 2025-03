Mamá de Gala y AM arremeten contra Shanik y la acusan de venenosa

Ciudad de México.– En medio de las polémicas generadas a partir de la entrevista de Adrián Marcelo a Crista Montes, mamá de Gala Montes, uno de los aspectos que más llamó la ateción fue su severa crítica a la periodista Shanik Berman, quien también fue participante de "La Casa de los Famosos México".

Durante la charla entre los dos famosos, Crista Montes relató que tuvo dificultades para conectar con Berman: “Esa sí, por ejemplo, a ella no le he agarrado el modo. Sí me sé chismes, pero a ella no le agarraría el modo. Es que una vez fuimos a una entrevista y ella sí es venenosa”.

Adrián Marcelo respondió que la periodista reconoce esa actitud públicamente. “Ella lo acepta y no tiene descaro”, comentó. Además, agregó que Berman asume un papel específico frente a las cámaras.

“Como es señora, juega con el papel de víctima... y lo hace, juega con el papel, no tiene un pelo de ingenua”.

Ambos coincidieron en que no consideraban justo ese tipo de comportamiento. Crista Montes concluyó: “No, no se vale”, haciendo referencia al rol que, según su percepción, Berman asume ante el público.

Estas declaraciones se suman a una serie de momentos controvertidos que han surgido a partir de la entrevista entre Crista Montes y Adrián Marcelo, en la cual también abordaron temas relacionados con Gala Montes y otros personajes del medio del espectáculo.