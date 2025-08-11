Maluma regaña a fan por llevar a su bebé al concierto

Ciudad de México.– El cantante colombiano Maluma estuvo de visita por la Ciudad de México con varias fechas, donde hizo vibrar a sus seguidores con sus mayores éxitos, aunque no todo fue alegría, pues el intérprete no dudó en regañar a una de sus seguidores que acudió al evento acompañada de su bebé. El video pronto se hizo viral en redes y los usuarios aplaudieron la manera de reaccionar del famoso intérprete.

"Su bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos. La verdad es un acto de responsabilidad y usted los está meneando como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí. Lo digo con todo cariño y con todo respeto, yo también soy papá y yo a Paris (su hijo), nunca lo hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima, sea un poco más consciente, vale", dijo el cantante a la mujer.

Y es que todo ocurrió cuando el intérprete de "Felices los 4" detuvo el concierto al notar que había un bebé, la madre del menor pensó que quizá el cantante quería subirlo al escenario, pero se llevó una sorpresa mayúscula cuando le llamó la atención por llevarlo al concierto: "Déjelo ahí, no lo traiga. Con todo respeto, ¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde el sonido está durísimo?".