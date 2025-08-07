Maluma enciende México con el arranque de su gira

Ciudad de México.- El ícono global del reggaetón, Maluma, dio inicio a su esperada gira mexicana como parte de su "+Pretty +Dirty World Tour" con un vibrante concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Miles de fanáticos se dieron cita para disfrutar de una noche llena de ritmo, energía y los éxitos que han consolidado al cantante colombiano como una de las figuras más destacadas de la música latina.

El espectáculo, que marcó el comienzo de su paso por México, arrancó con una producción espectacular que combinó luces, efectos visuales y una puesta en escena que resaltó el carisma y talento de Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma. A bordo de un escenario central, el “Pretty Boy” conectó con su público interpretando hits como "Hawái", "Felices los 4", "Borró Cassette", "Según Quién" y "Mojando Asientos".

La gira, que comenzó en marzo en Barcelona, España, llega a México tras recorrer diversos escenarios internacionales, consolidando a Maluma como un artista global. En su presentación, el cantante expresó su gratitud hacia sus seguidores mexicanos: “México lindo y querido, gracias por tanto, sin ustedes no existiría un Maluma Baby”, afirmó entre aplausos, destacando la importancia del país en su carrera.

El concierto en la capital mexicana es solo el inicio de una serie de presentaciones en el país. Maluma continuará su gira con shows confirmados para el 8 y 9 de agosto en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México; el 13 de agosto en la Arena Monterrey, Nuevo León; y el 15 y 16 de agosto en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco. Además, el artista estará presente en el Baja Beach Fest en Rosarito, Baja California, el 10 de agosto.