Magaly Chávez asegura que Alfredo Adame la afectó al llamarla transexual

Alfredo Adame se ha convertido en un polémico personaje que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, debido a sus múltiples peleas hasta en su relación con Magaly Chávez.

Durante su participación en el podcast ‘Hablemos de Tal’ con Un Tal Fredo, Magaly Chavez declaró que Alfredo se encuentra demandado por el delito de violencia de género y aclaró que contrario a lo que muchos piensan, el conductor se comporta así las 24 horas del día.

"Yo no hubiera creído que el señor solo era un personaje, si él hubiera sido una persona real, lo aguanto. Es algo que sí me afectó y está demandado por violencia de género", continuó.

Magaly habló sobre su relación con Alfredo Adame y cómo se ha sentido luego de todos los comentarios en su contra que el polémico famoso ha lanzado, trayendo consigo algunas consecuencias en su vida personal.

Magaly finalizó asegurando que, a raíz de las declaraciones de Adame, le ha resultado muy difícil poder conseguir una pareja, ya que muchos creyeron a Adame cuando dijo que ella era transexual.

"Entiendo su frustración, pero esto me suena a chico de secundaria, el típico chavo al que no le hiciste caso. Yo le dije 'si penaste en ofender, yo amo a la comunidad'. A mí me mandaron a llamar para ser la reina del segundo PRIDE más grande de México; fui con el presidente municipal y ahí me dijo que me invitaron porque era transexual", dijo.