Madre de Nodal se alejó de Ángela Aguilar por derroche de trajeta de crédito

Christian Nodal y Ángela Aguilar enfrentan una nueva polémica. De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, Cristy Nodal, madre del cantautor y coadministradora de su fortuna, está inconforme con su nuera por el uso que hace de una tarjeta de crédito adicional destinada a cubrir gastos personales.

Los señalamientos del periodista surgen a raíz del testimonio de un presunto exempleado de la familia Aguilar, quien aseguró que el gasto mensual de Ángela Aguilar es excesivo, incluso superior al que en su momento habría hecho Belinda, expareja del sonorense, cuya relación terminó abruptamente en medio de señalamientos públicos del propio Nodal.

En una reciente transmisión en YouTube, Ceriani presentó una entrevista con una persona que se identificó como exempleado de la familia Aguilar, cuya identidad fue resguardada por la naturaleza de sus declaraciones.

Sostuvo que Cristy Nodal, quien administra la fortuna de su hijo junto con su esposo, Jaime González, desaprueba el uso que Ángela Aguilar hace de una tarjeta de crédito adicional a una línea otorgada a Nodal. “La mamá de Christian está bien enojada con la Ángela”, indicó.

Meses atrás, el polémico presentador estuvo envuelto en la controversia luego de afirmar que la familia Aguilar-Álvarez tenía recursos económicos limitados. Sin embargo, su fuente habría confirmado dicha versión: “La usa mucho porque nosotros sabemos que ellos no tienen dinero y que usa la tarjeta de crédito de Christian o la de Anelíz (madre de la intérprete)... Se enojó la mamá de Christian”.

“Esto ya te lo había dicho”, indicó Ceriani, subrayando la presunta crisis económica de la familia. Asimismo, recordó que una situación parecida fue la causa por la que Christian Nodal terminó su relación con Belinda, con quien tenía planes de boda.

La controversia alcanza a Belinda

En marzo de 2022, un mes después de anunciar su ruptura con Belinda, Christian Nodal enfrentó señalamientos de haber cometido abuso psicológico y económico hacia la cantante. Medios como TVNotas consignaron declaraciones de personas supuestamente cercanas a la entonces pareja, quienes aseguraron que el sonorense ejercía una presión excesiva sobre la cantante.

Las críticas se volvieron más feroces cuando Nodal compartió en X —antes Twitter— capturas de pantalla de un chat de WhatsApp entre él y Belinda, donde expuso que su amor terminó el día que le limitó el acceso a su dinero.

Ante los señalamientos de parte de los seguidores de Belinda, el sonorense hizo una transmisión en vivo donde acusó a su ex de usar el feminismo para afectarlo públicamente: “Ahora me acusan de maltratador y qué gran mentira, son cosas bien cabronas. No usen el feminismo para esas cosas, ¿me entienden? Una cosa, sabes, es ser estafadora y otra como esas cosas, ¿me entienden? Usen el feminismo bien, con justicia”, señaló en su momento.

Los recientes señalamientos surgen en medio de la llegada de Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija, a México. Su presencia ha vuelto a poner los reflectores sobre la pareja, cuyo matrimonio no ha podido disociarse de los rumores que apuntan a que su relación inició a espaldas de la rapera argentina.