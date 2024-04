Lyn May responde a hater que le pidió retirarse y causa sensación en redes

A sus 71 años, Lyn May sigue demostrando que sigue vigente en el mundo del espectáculo, por lo que de manera recurrente comparte fotografías en donde presume su figura a través de su cuenta de Instagram. En una de sus publicaciones la mujer llamó la atención de sus seguidores, pero no solo por su belleza, sino también por la manera en que contestó a una hater.

En la imagen la vedette apareció con una peluca larga en color negro y maquillaje cargado que hacen ver a Lyn como nunca, además, la actriz escribió:

“A lo largo de mi carrera, jamás me ha criticado una mujer con mejor cuerpo que yo… ¿Qué raro no? Las más guapas siempre son mis amigas y lo saben!”, expresó.

Instagram

Pero una usuaria se apresuró a responderle “Hay que saber cuándo retirarse… digo yo”, lo que provocó la furia de la vedette, quien se apresuró a criticar las cejas de la mujer, las cuales se observan mal delineadas y muy grandes. “También hay que saber con quién ir a hacerse las cejas”, respondió la famosa.

A pesar de la respuesta de Lyn May, la hater no se quedó callada y volvió a responderle con críticas a su rostro. Pero la vedette no cayó en el juego de dimes y diretes. Más tarde la usuaria, al ver la ola de burlas, decidió borrar el comentario.