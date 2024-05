Lyn May reprueba a Irina Baeva como 'Aventurera' porque le falta carne

Juan Osorio está más que listo para presentar su nueva producción de "Aventurera", obra en donde Irina Baeva será quien tome el papel de protagonista, sin embargo, la elección de la actriz no parece agradarles a muchos, principalmente a algunos íconos del cine de ficheras, como Lyn May.

La obra además incluirá una exposición permanente que mostrará vestuario y artículos personales de Salinas. Osorio comentó que la decisión del nuevo elenco ha sido cuidadosa, consciente de las inevitables críticas, dada la trayectoria de la obra que ha contado con diversas actrices en el papel de “Elena Tejero”.

Baeva ha expresado sentirse “agradecida y bendecida” con la oportunidad que Juan Osorio le ha dado y destacó que enfrentará el reto de las comparaciones con actrices anteriores, asegurando que se ha preparado para no defraudar al público.

Pero Lyn May fue quien criticó la obra y a la protagonista. La vedette acapulqueña de ascendencia china compartió cuál es su opinión sobre este regreso teatral.

“Yo soy demasiada pieza para esa 'Aventurera', no funciona esa Aventurera para mí, yo soy mucho más que eso. Yo merezco cosas mejor hechas que eso”, dijo la bailarina exótica en declaraciones recientes.

Por su parte, también criticó la elección de Irina Baeva como protagonista de la puesta en escena.

“La señora rusa esa para una Aventurera tampoco se me hace porque las Aventureras han sido carnosas, así guapas bien hechas, como Edith González que nadie ha podido hacer su papel, nadie, es la mejor Aventurera que ha habido. A lo mejor la van a hacer diferente y yo estoy opinando antes, déjame que la vea y ya te digo, porque también sin ver una cosa y ya estás opinando, no está bien de parte mía y estoy de metiche. La verdad, no se me hace, además la obra Aventurera ya está muy quemada, ya muy vista por la gente, no sé, a lo mejor les va bien y ojalá que les vaya bien”.