Lyn May planea arreglar su rostro con un doctor en Los Ángeles

Lyn May, a sus 71 años, sigue siendo una figura destacada en el entretenimiento, manteniéndose activa con sus canciones, presentaciones y participaciones en televisión y cine. La vedette ahora busca mejorar su rostro con la ayuda de un especialista en Los Ángeles.

A los 25 años, Lyn May enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando se inyectó aceite en la cara, lo que desfiguró su rostro. Este incidente la llevó a considerar el suicidio, pero desde entonces ha estado en una lucha constante por mejorar su apariencia.

“Tuve la desgracia, no de hacerme cirugías, sino de inyectarme la cara. Llegaron unas tipas, cuando yo tenía como 25 años, y me dijeron: ‘Te vamos a poner un aceite, que es colágeno, en las mejillas para que se te hagan unos pómulos bonitos’. Y me inyectaron un aceite horrible.”

En una entrevista para TVNotas, Lyn May reveló planea visitar a un médico en Los Ángeles para seguir mejorando su rostro. Aunque ha pensado en volver a ponerse implantes de busto, actualmente se siente cómoda con su aspecto natural, especialmente por la libertad que le da en sus actuaciones en el escenario.

“Me veo bien y, cuando me maquillan, quedo muchísimo mejor. Me pongo a bailar y lo que veo en el espejo es cómo muevo las caderas y eso me hace sentir bien. Pero voy a ir a Los Ángeles a ver un doctor para que me arregle bien mi carita.”

La vedette ha cuidado su salud con una alimentación sencilla, evitando lácteos y carne, lo que le ha permitido mantenerse en forma y saludable. Sus canciones siguen teniendo éxito, especialmente entre el público joven, y está lanzando nuevos temas constantemente.