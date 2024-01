Lyn May bélica; vedette asegura que incursionará en los corridos tumbados

Lyn May no está dispuesta a quedarse en el olvido y para muestra de ello, la famosa vedette aseguró que incursionará en el subgénero de los corridos tumbados, muy popular en los últimos meses después del éxito mundial que han lanzado algunos importantes exponentes como Peso Pluma, Nathanael Cano o Junior H.

Con unos cánticos, la vedette de 71 años de edad, Lyn May, reveló que su carrera como cantante de corridos tumbados recién empieza, pues es momento de actualizarse y complacer a los nuevos escuchas.

"La vida te enseña cosas, apréndelo en tu camino. Que no hagas menos a nadie, porque todos nos morimos'. Hay que estar a la moda, hay que estar viendo qué es lo que sale, para ponerte al día, porque si no, nos lleva la corriente. 'Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente'", dijo Lyn May.

Por otro lado, la nueva cantante de corridos tumbados, Lyn May, explicó que decidió explorar el más reciente subgénero del regional mexicano, tras inspirarse en el cantante más escuchado de Spotify, Hassan KabandE Laija, mejor conocido como Peso Pluma.

“Ahora, todos los chavos… Voy en un carro y escucho al… ¿Peso Pluma se llama? Y digo, ‘no se le entiende nada, pero bueno, yo voy a hacerlo nada más porque está de moda’”, comentó Lyn May.

Tras anunciar que cantará corridos tumbados, Lyn May le hizo una oferta a Peso Pluma, que no podrá rechazar, ya que lo invitó a colaborar con ella, pues es un ícono del cine mexicano y, aparte, es una de las pocas artistas de su edad que ha mantenido una figura de quinceañera.