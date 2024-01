Lyn May arremete contra JLo, dice que le copia sus vestuarios

En una entrevista retomada por el usuario “Arroz con mango” en Instagram, Lyn May aseguró que Jennifer López se ha encargado de copiarle el estilo por años y como prueba mencionó aquellos conjuntos que usa con flequillos o las transparencias llenas de brillantes, mismos que le permiten presumir su figura mientras demuestra su talento en el baile.

“Jennifer López copia todo, como yo uso mallones desde que yo empecé hace 40 años y luego con bikinis así con flequillos, pues todos me los ha copiado. Yo tengo muchos años en esto, ¿cuántas películas tiene Jennifer López? Una, dos o tres, yo tengo cien. ¡Qué no sea copionas!”, dijo la bailarina.

“Todo me copian a mí, que piensen y que se hagan un vestuario original. Todas me han copiado, hasta Madonna me ha copiado. Fíjate Jennifer López tiene todos mis mallones que me ha hecho Mitzy”, dijo durante su visita al programa “Sale el Sol”.