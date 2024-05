Lupillo Rivera reacciona al tema '300 Noches' de Belinda; ¿está inspirado en él?

Lupillo Rivera llamó la atención en las redes sociales, aunque no en esta ocasión en relación con "La Casa de los Famosos", sino por su reacción a la nueva canción "300 Noches" que Belinda lanzó hace un mes en dueto con Natanael Cano.

Y es que se tomó el tiempo de verlo después de que los usuarios le dijeron que parecía que esa canción había sido hecha especialmente para él, sobre todo por lo que se menciona en algunos versos, como: "Trescientas noches han pasado. Y sigo pisando el pasado. No puedes seguir siendo el rey. Sin esta reina a tu lado".

"Está interesante... ella cuando está flotando en el aire ahí... pinch*s buenas tomas, ah cabr*n, pues... la neta, la neta ya miré el video y la neta sí está bien perro... pero no creo que tenga nada que ver, you know... debió ser nada más así un video hecho de esa manera, le mando un saludo a Beli, felicidades muy buen video... yo no lo había visto y la gente empezó a comentarme que si ya había visto la canción que me había hecho... naaah, les mando un saludo para todos ustedes", dijo Lupillo en la trasmisión en vivo.

El cantante aprovechó el momento para felicitar a Belinda y enviarle un saludo, algo que muchos interpretaron como un gesto de que todavía no puede olvidar a la cantante española.