Ciudad Juárez.– Con apenas 17 años, el cantante, actor y creador de contenido Lukas Urkijo da un paso decisivo en su carrera artística al estrenar su primer sencillo como solista: “Indescifrable”, ya disponible en todas las plataformas digitales junto con su videoclip oficial en YouTube.

Conocido por su estilo auténtico y su conexión con el público, Lukas ha conquistado a miles de seguidores como integrante de la boyband BTW, además de participar en giras y producciones televisivas. Ahora, inicia una nueva faceta que lo perfila como una de las grandes promesas del pop latino.

“Indescifrable” combina energía, sensibilidad y fuerza interpretativa, dejando claro que Lukas no solo es un creador de contenido querido por su audiencia, sino también un artista con voz propia en la música.

De la mano de Icon Entertainment, Urkijo busca consolidar su proyecto como solista y abrirse camino en la nueva generación de íconos del pop.

Los fans ya pueden disfrutar su tema debut y seguir de cerca cada paso de su ascendente carrera en todas sus redes sociales y plataformas digitales.