Luisito Comunica critica Récord Guiness de Kimberly Loaiza

Recientemente la cantante Kimberly Loaiza recibió el Récord Guiness por su canal de YouTube ya que, según esta organización, tiene el canal de habla hispana con mayor número de suscriptores, algo que el youtuber Luisito Comunica, en un video compartido en su Instagram, criticó, pues aseguró que hay otros canales que tienen más que ella.

"Quiero habla de un tema del que nadie pidió mi opinión, me va a traer polémica innecesaria. Me encontré con esta noticia que a Kimberly Loaiza le dieron un Récord Guiness por tener el canal en español con más seguidores en el mundo (...) pero no es verdad", comenzó relatando el originario de Puebla.

Luisito aseguró que no es nada en contra de Kimberly, sino en contra de la organización Récord Guiness, ya que aseguró que hay otros creadores de contenido con más suscriptores, y mencionó, por ejemplo, a "HolaSoyGerman", "Fernanfloo" y "Badabun".

"En qué momento no pudieron confirmar eso", dijo sorprendido el también influencer, ya que estos tres canales superan los 43 millones que tiene Kimberly.

La influencer acumula en su canal de YouTube 43 millones y medio de suscriptores, en donde a lo largo de varios años ha publicado 311 videos. El último video que compartió fue hace nueve días, en donde relató junto a su esposo, Juan de Dios Pantoja y sus dos hijos: Kima y Juan.