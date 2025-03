Luis Fernando Peña revela que Martha Higareda no lo invitó a su boda

Ciudad de México.– El actor Luis Fernando Peña, quien interpretó a Ulises en la cinta "Amarte Duele", a lado de su compañera Martha Higareda (Renata), reveló que no fue invitado a la boda de la actriz con su pareja Lewis Howes, ocurrida el pasado 8 de febrero en una celebración exclusiva en Playa del Carmen.

Casi un mes después del matrimonio entre la intérprete mexicana y el empresario, Luis Fernando, participante de la nueva temporada de “MasterChef Celebrity”, fue cuestionado sobre su ausencia.

“No, no fui a la boda de Renata (Martha Higareda). Cómo quieres que vea que se está casando con otro, obviamente no”, dijo bromeando para diversos medios durante las grabaciones del programa de cocina.

Después de responder con cierto sarcasmo y haciendo referencia al proyecto en el que trabajaron juntos, se sinceró sobre el tema y confesó que no estuvo invitado, pero no tiene la intención de romper su amistad con Higareda por ese tema.

“La verdad es que no me invitaron, y no pasa nada. Yo entiendo que no siempre vas a estar invitado, y mi relación de amistad con Martha no se va a ir a la basura, ni se va a terminar porque no me invitó a su boda. Sería lo más ridículo que yo pudiera hacer”, expresó.

Además, también compartió que en su próximo encuentro le dará sus felicitaciones por el nuevo paso que dio en su vida.