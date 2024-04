Lucerito Mijares aclara sus preferencias de género

Lucerito, la talentosa hija de Manuel Mijares y Lucero, continúa brillando en el mundo del espectáculo, demostrando que ha heredado tanto el talento como la simpatía de sus famosos padres.

En medio de su ascenso en el mundo del espectáculo, Lucerito también ha tenido que enfrentar rumores y especulaciones sobre su vida personal. Recientemente, se vio envuelta en rumores sobre sus preferencias sexuales, mismas que ella misma desmintió con claridad y firmeza.

Al ser cuestionada sobre estos rumores durante una entrevista, la también influencer respondió con determinación, dejando claro que no permitirá que las especulaciones afecten su carrera ni su vida personal.

“Me da exactamente igual (los rumores) porque sé que no es verdad”, “Yo amo a los hombres, he estado enamorada de muchos hombres, respeto a las mujeres, respeto a los hombres, pero es como si me dicen que me voy a quedar pelona, pues no”, declaró.

Lucero Mijares enfatizó su amor su respeto tanto hacia las mujeres como hacia los hombres y cualquier tipo de preferencia que estos pudieran tener (independientemente de las suyas), rechazando cualquier intento de etiquetarla o encasillarla con base a rumores infundados.