Lucasfilm y Disney llegan a un acuerdo con la actriz Gina Carano

Los Ángeles.- La actriz Gina Carano llegó a un acuerdo en su demanda federal contra Lucasfilm y su empresa matriz, The Walt Disney Co., por su afirmación de que fue despedida de “The Mandalorian” en 2021 por expresar opiniones de derecha en las redes sociales.

No se dieron a conocer los términos específicos del acuerdo.

“La Sra. Carano siempre fue muy respetada por sus directores, coprotagonistas y personal, y se esforzó por perfeccionar su arte, tratando a sus colegas con amabilidad y respeto”, declaró Lucasfilm en un comunicado. “Con esta demanda concluida, esperamos encontrar oportunidades para colaborar con la Sra. Carano próximamente”.

Ambas partes estipularon en un escrito presentado ante un tribunal federal el jueves que el caso debía desestimarse con perjuicio, lo que significa que no podía volver a presentarse. Un juez aún debe desestimarlo formalmente. El juicio estaba programado para febrero del próximo año en Los Ángeles.

La demanda, presentada el año pasado en un tribunal federal de California, alegaba que Carano fue despedida injustamente de la serie "Star Wars" de Disney+ tras dos temporadas debido a una publicación que comparaba el trato a los conservadores estadounidenses con el trato a los judíos en la Alemania nazi. Sus publicaciones fueron ampliamente criticadas en línea y generaron tendencia con la etiqueta #FireGinaCarano.

“Quiero agradecerles a todos su incansable apoyo a lo largo de mi vida y carrera; han sido el motor que ha mantenido viva mi historia. Espero que se sientan orgullosos”, escribió Carano en un comunicado el jueves. “Estoy emocionado de pasar página y comenzar el siguiente capítulo. Mis aspiraciones siguen estando en las artes, y espero que me acompañen”.

Carano agradeció a Elon Musk por ayudar a financiar la demanda "sin pedir nada a cambio". La demanda alegaba que la actriz de 43 años fue despedida porque "se atrevió a expresar sus propias opiniones" contra una "multitud de acosadores en línea que exigían su adhesión a su ideología progresista extrema".

Carano es una exartista marcial mixta que interpretó al personaje recurrente Cara Dune en la serie, que se estrenó en 2019 y duró tres temporadas. El próximo verano se estrenará una película protagonizada por Pedro Pascal y Sigourney Weaver, "The Mandalorian and Grogu".

Carano había sido criticado anteriormente por burlarse del uso de mascarillas durante la pandemia y hacer falsas acusaciones de fraude electoral durante las elecciones presidenciales de 2020.