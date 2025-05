Los Tigres del Norte revelan que ya no cantaran narcocorridos

Ciudad de México.– Ya no abrá "Jefe de Jefes", al menos no en las presentaciones de Los Tigres del Norte en México después de que la agrupación dio a conocer que acataría las medidas interpuestas por algunos gobiernos estatales en el país en relación con los narcocorridos, con lo que se busca no ensalzar la violencia extrema, así como actividades criminales y las "hazañas" de los capos de la droga.

En entrevista con El País, el acordeonista y voz principal del grupo reflexionó sobre la censura a este subgénero del regional mexicano y el desafío de mantenerse vigentes ante una audiencia que rechaza la censura impuesta por gobiernos estatales.

Los Tigres del Norte fueron de las primeras agrupaciones vigiladas por las autoridades. Hernández recordó una presentación en Chihuahua, en 2014, cuando una persona ingresó a su camerino para pedirles que no interpretaran corridos porque la situación estaba “caliente” en la ciudad.

Esa noche, “Jefe de jefes” y “La granja” quedaron fuera del repertorio. Una década después, el músico identificó un cambio de rumbo impulsado por presiones internacionales:

“El nuevo Gobierno de Estados Unidos está más enérgico y quiere, de alguna manera, pedirle al de México que también lo sea. Nunca había sucedido así. Creo que eso está apremiando a que la música tome otra forma de comunicarse con el público. Hay que estar muy alerta en lo que vas a hacer en el futuro, en tus grabaciones”.

Para él, el impacto de los narcocorridos ha provocado una crisis en el género del que provienen: “Creo que le vamos a tener que cambiar la palabra ‘corrido’. Vamos a tener que decir historias, para no meternos en problemas”.