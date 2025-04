Los Oscar incluirán premio al diseño de acrobacias en su 100ma ceremonia

Los Ángeles.- Después de muchos años de apasionados llamados para que se reconozca el arte de las acrobacias con un Oscar, la Academia de Cine y Ciencias Cinematográficas ha decidido otorgarle un premio oficial.

Un premio al logro de diseño de acrobacias se añadirá a partir de la 100ma edición de los Premios de la Academia, que reconocerá las películas estrenadas en 2027, anunció este jueves la academia de cine.

"Desde los primeros días del cine, el diseño de acrobacias ha sido una parte integral de la realización cinematográfica", afirmaron en un comunicado conjunto el director general de la academia, Bill Kramer, y la presidenta de la academia, Janet Yang. "Estamos orgullosos de honrar el trabajo innovador de estos artistas técnicos y creativos, y los felicitamos por su compromiso y dedicación al alcanzar esta ocasión trascendental".

La rama de producción y tecnología de la academia de cine cuenta con más de 100 especialistas en acrobacias entre sus filas.

David Leitch, quien dirigió "The Fall Guy" (Profesión peligro), que en sí misma fue un homenaje a los especialistas en acrobacias, ayudó a liderar la iniciativa para el nuevo premio. Leitch comenzó su carrera como doble de acción para estrellas como Brad Pitt para después pasar a hacer películas con muchas acrobacias como "John Wick". Él y el coordinador y diseñador de acrobacias Chris O’Hara de Stunts Unlimited hicieron presentaciones a la academia abogando por la adición de un nuevo premio.

"Las acrobacias son esenciales para todos los géneros de cine y están profundamente arraigadas en la historia de nuestra industria, desde el trabajo innovador de los primeros pioneros como Buster Keaton, Harold Lloyd y Charlie Chaplin, hasta el inspirador arte de los diseñadores, coordinadores, intérpretes y coreógrafos de acrobacias de hoy", dijo Leitch en un comunicado emitido el jueves. "Chris O’Hara y yo hemos pasado años trabajando para hacer realidad este momento, apoyándonos en los hombros de los profesionales de acrobacias que han luchado incansablemente por el reconocimiento a lo largo de las décadas. Estamos increíblemente agradecidos".

El diseñador de acrobacias es una designación relativamente nueva. Por su trabajo en "The Fall Guy", O’Hara fue la primera persona en ser acreditada como tal.

"Ser vistos por la comunidad cinematográfica como diseñadores de acrobacias, con suerte, arroja más luz sobre lo que realmente hacemos", comentó O’Hara a The Associated Press en 2024. "En el pasado, los especialistas en acrobacias eran los vaqueros. Ahora somos creativos. Creamos cosas asombrosas, al igual que lo hace un diseñador de producción o un diseñador de vestuario".

Los Oscar rindieron homenaje a la comunidad de acrobacias con un montaje de video en la ceremonia de 2024, recordando más de 100 años de acrobacias en Hollywood desde Chaplin y Keaton hasta "Misión: Imposible" y "Matrix".

Otros premios ya estaban adelantados en celebrar las acrobacias: Los Emmy honran la coordinación de acrobacias y la actuación de acrobacias, mientras que los Premios del Sindicato de Actores reconocen a los conjuntos de acrobacias en televisión y cine.

Los Oscar también añadieron recientemente un premio al logro en casting, comenzando con las películas estrenadas en 2025. Al igual que con el premio de casting, aún no está claro si se añadirá a la transmisión en vivo de los Oscar.

Chad Stahelski, quien codirigió "John Wick" e hizo acrobacias para Keanu Reeves, dijo a la AP el jueves que aún queda trabajo por hacer.

"La idea de dar un Premio de la Academia por diseño de acrobacias es increíble, no me malinterpreten", señaló. "Ahora me gustaría saber quién va a decidir quién lo recibe, y quién realmente recibe el premio. No es como hace 100 años cuando había una sola persona diseñándolo. Es un esfuerzo colaborativo".

Stahelski añadió: "Las acrobacias son un departamento tan colaborativo y complicado, ¿cómo vamos a determinar a quién va dirigido esto? Hemos pasado 100 años consiguiendo el premio, asegurémonos de que vaya a las personas adecuadas".