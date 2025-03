Los Latin Grammy se acercan al cine con la nueva categoría

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Ciudad de México.- Los Latin Grammy estarán más cerca del cine y las series con la nueva categoría de mejor música para medios visuales.

La categoría está incluida en la nueva área de música para medios visuales que reconoce la música original para películas, series de televisión, videojuegos y otros medios visuales. Para que un proyecto compita en esta categoría, debe contar con ritmos latinos o estar compuesto por alguien de ascendencia iberoamericana.

“Es una categoría que habíamos venido analizando ya casi tres años”, dijo el miércoles a The Associated Press Luis Dousdebes, director ejecutivo de premiación, membresía y preservación de la Academia Latina de la Grabación. “Nos decían ‘aquí hay mucha producción que se está quedando un poquito huérfana del proceso porque no tenemos donde ponerla’”.

Tras analizar información estadística de la producción, conocer a los productores latinos de música para medios visuales y encontrar los expertos necesarios para el comité que votará en la categoría, la academia decidió incluirla en una nueva área específica.

“Va a ir mutando, va a ir creciendo y evolucionando como todos los otros campos (áreas), por eso es que decidimos no incluirla (la categoría) en cualquier otro campo”, señaló Dousdebes. “Sabemos que en el futuro cercano va a ir mutando en otras categorías y lógicamente va a ir diferenciándose entre soundtracks, música para videojuegos, mejor canción, todo ese tipo de cosas”.

Los Latin Grammy también agregaron la categoría de mejor canción de raíces a su área tradicional. Este premio es otorgado a los compositores de grabaciones nuevas e inéditas que reflejen las tradiciones y orígenes de varias comunidades, culturas o grupos sociales, especialmente aquellos de origen hispanoamericano, ya sea en español, portugués o en lenguas o dialectos indígenas.

Los cambios aumentan el total de las categorías de los Latin Grammy a 60 y son efectivos de inmediato, por lo que serán válidos para la 26ª edición de los Latin Grammy que se entregarán en noviembre en Miami.

Como parte de los cambios anunciados por la academia, la categoría de mejor álbum vocal pop ahora se llamará mejor álbum de pop contemporáneo, la de mejor fusión/interpretación urbana se llamará mejor interpretación urbana/fusión urbana y mejor álbum de música latina para niños será mejor álbum de música para niños.

Los criterios de elegibilidad para la categoría de mejor interpretación urbana/fusión urbana también se han modificado. Ahora, los remixes son elegibles sólo si la versión original de la canción se lanzó dentro del mismo año de elegibilidad, esto para evitar que una misma canción y su remix compitan en dos años diferentes. El porcentaje requerido de elementos urbanos ha aumentado del 51% al 60% para calificar en esta categoría.

La categoría de compositor del año redujo su umbral mínimo de seis a cuatro canciones y la categoría de mejor video musical versión larga considerará elegibles videos con duración mínima de 12 minutos (sin tomar en cuenta los créditos, a menos que contribuyan al proceso creativo).

El proceso de selección y votación para la categoría de productor del año también se modificó para ser reconocida como una categoría técnica y, por lo tanto, ahora será examinada y votada por un comité especializado, además del proceso de selección y votación de la membresía.

Dousdebes destacó los esfuerzos de la academia para mantener una membresía diversa y representativa de la música latina, con un enfoque especial en cuatro ‘g’: geografía, género musical, identidad de género y generaciones. En la actualidad la academia cuenta con cerca de 6.000 miembros de 51 países.

“Hemos sido los pioneros en tener una membresía representativa de cada comunidad musical”, dijo. “Esas cuatro ‘g’ es constante, todos los días lo revisamos, todos los días lo hacemos. Es importante porque esa membresía que vota es la que da la representación de las comunidades en la premiación”.