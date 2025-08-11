'Los gastos son elevados'; Cazzu exhibe a Nodal y asegura que pensión es injusta

Ciudad de México.– La cantante argentina Cazzu está en Ciudad de México para una serie de presentaciones, por lo que fue abordada por la prensa local para hablar de su tour por el país, pero también fue cuestionada sobre su vida personal, especialmente en relación a su hija Inti y su expareja Christian Nodal.

Ante la pregunta sobre si Nodal cumplía sus obligaciones como padre hacia Inti, Cazzu fue directa al señalar que no considera justo el acuerdo actual: “No tenemos la verdad un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”.

Aunque reconoció que esta situación podría derivar en un conflicto legal, aseguró que no piensa iniciar un proceso en tribunales: “Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero. El dinero para mantenerme, para mantener a mi hija. Tengo el potencial de trabajar y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”.

La intérprete subrayó que el sistema judicial no favorece a las madres y que no está dispuesta a enfrentar un proceso desgastante: “Una batalla legal con un sistema de ley familiar tan patriarcal, la verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”.

Respecto a la frecuencia con la que Christian Nodal ve a su hija o mantiene comunicación con ella, la cantante evitó profundizar, señalando que esas preguntas corresponden a él.

“Creo que esas son preguntas que son sobre todo para él, pero lo que ven es lo que hay”.