Ciudad de México.– La valentía y la entrega de la madre de un niño con parálisis cerebral es retratada en el filme “Los dos hemisferios de Lucca”, protagonizado por Bárbara Mori, Juan Pablo Medina y el pequeño Julián Tello.

La película, que se estrena el viernes en Netflix, está dirigida por la cineasta mexicana Mariana Chenillo y está basada en el libro homónimo de la periodista argentina afincada en México Bárbara Anderson, en el que relata su experiencia como madre de un niño con discapacidad y su búsqueda incansable por mejorar su salud, que la lleva a probar un innovador tratamiento en India.

La tapa y los primeros párrafos del libro bastaron para que Chenillo, directora de “Cinco días sin Nora” y “Todo lo invisible”, accediera a estar al frente del filme.

“No me decidí, la película me decidió a mí”, dijo Chenillo en una entrevista reciente en la Ciudad de México. “Todos los elementos que hay en la historia me importan”.

Lucca (Tello) tiene un caso severo de parálisis cerebral, pero esto no impide que sus emociones y pequeños grandes logros, como sus primeros pasos y palabras, se transmitan de forma conmovedora en pantalla.

“Van a encontrar una manera distinta de mirar la discapacidad, van a encontrar una manera distinta de entender a las familias con discapacidad”, dijo Anderson. “A veces siempre miramos a la discapacidad de una manera muy individual, pero en realidad no es esa persona, sino que es todo un entorno”.

Mientras lucha porque su hijo reciba su tratamiento, Bárbara se mantiene trabajando como periodista y enfrenta dificultades económicas para realizar su largo viaje al otro lado del planeta.

“Nunca dejé de trabajar, nunca, ni siquiera en India”, dijo Anderson, quien además de Lucca tiene un hijo menor. “El día a día continúa, hoy me levanté a las 3:00 de la mañana, mis días y mis noches son muy diferentes a las del resto”.

Mori consideró un honor y un privilegio haber representado la historia de Bárbara y su familia.

“A pesar de todas esas puertas cerradas y esos ‘nos’, hay algo dentro de Bárbara que siempre la movió y que es ese amor y esa fuerza que tiene ella”, dijo Mori. “Estoy segura que no solamente va a hacer llorar a todas las personas que la vean, sino que también va a transformar vidas y va a mostrar un camino diferente y consciente acerca de la discapacidad en nuestro país”.

Al tener un protagonista como Tello y a Medina interpretando a su padre con una pierna prostética, como la tiene el actor en la vida real, “Los dos hemisferios de Lucca” es una propuesta diferente al común denominador en el que difícilmente se abren espacios para actores con discapacidades.

“Obviamente, abre puertas y quita prejuicios, y normaliza y pone en la historia un tema que a veces dejamos de largo como si no nos fuera cercano”, dijo Chenillo, para quien la discapacidad “es un detonador de toda una energía y una manera de vivir”.

En el filme, Bárbara lucha porque el esperanzador tratamiento que recibe Lucca en Asia sea implementado en México, pero, a pesar de los resultados positivos, enfrenta obstáculos y burocracia de las autoridades mexicanas. Esa parte de la historia también es real.

“Todavía estamos a la espera de autorizaciones oficiales para que esta tecnología funcione en México, las máquinas ya están en México, pero necesitamos las últimas aprobaciones”, señaló Anderson.