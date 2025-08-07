López Dóriga revela diagnóstico de cáncer y habla por primera vez sobre ello

Ciudad de México.– El periodista mexicano Joaquín López Dóriga, uno de los más populares en México por su trayectoria en televisión, reveló su diagnóstico de cáncer luego de que médicos hallaron un tumor maligno dentro de su colon. El comunicador habló por primera vez sobre cómo vivió la situación y cómo fue que descubrieron la enfermedad.

Fue durante una conversación con su hija María José en su canal de YouTube que el periodista habló de la enfermedad que padeció.

El relato comienza con una serie de molestias abdominales que el periodista experimentó mientras cubría las giras del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari para el diario El Heraldo.

López-Dóriga explicó que, pese al dolor persistente, optó por automedicarse con la ayuda de un médico del Estado Mayor que acompañaba a los reporteros. “Yo cubría como reportero de El Heraldo las giras del presidente Salinas (…) y pues me dolía. Yo le decía a un médico que iba con los reporteros del Estado Mayor: ‘Oye, me duele, dame algo para quitarme el dolor’ y pues me lo quitaba y ahí me la iba yo llevando”, relató en la entrevista.

El desenlace se precipitó tras un viaje de trabajo. Su esposa, alertada por un amigo cercano, Fidel Samaniego, quien había notado que López-Dóriga se quejaba dormido en el hotel. Así, su esposa lo recogió en el aeropuerto y lo llevó directamente al Hospital Ángeles.

El equipo médico, tras una rápida evaluación, determinó que sufría una peritonitis y que debía ser operado de inmediato. “La gente se muere si no los operan”, enfatizó López-Dóriga al describir la urgencia del procedimiento. Durante la cirugía, el doctor Tomás Barrientos halló el tumor en el colon, un hallazgo inesperado que cambió el pronóstico inicial.

La confirmación del diagnóstico llegó poco después, cuando su esposa y el médico le informaron sobre el tumor.

El impacto emocional fue inmediato, aunque López-Dóriga reconoció que su reacción le sorprendió incluso a él mismo. “No entendí o sí entendí, pero me asombré de mi actitud en ese momento y luego me asombré más porque dije: ‘A ver, ¿tiene arreglo o no tiene arreglo?, ¿tiene cura o no tiene cura?’. Bueno, sí tiene cura, sí, por eso ¿sí o no?, entonces vamos a curarlo”, afirmó, sin entrar en detalles sobre el tratamiento que siguió.

A lo largo de la conversación, el periodista de 78 años subrayó la importancia de la intervención médica oportuna y la discreción con la que manejó el episodio durante más de treinta años.