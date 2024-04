Lolita Cortés explota vs Wendy Guevara: 'Es una celebridad, no una artista'

No cabe la menor duda que Wendy Guevara goza de una gran popularidad y gran fama que no ha parado de crecer desde el momento en que se hizo viral por su popular video de "Las Perdidas", tanto que en ocasiones ha sido comparada con otras figuras que llevan años en los medios y que simplemente Wendy ha sabido superar.

Aunque queda claro que su popularidad no es entre todas las esferas de los medios del entretenimiento, una de ellas es la polémica Lolita Cortés, quien en una entrevista expresó su opinión sobre la "Perdida" y cuyas palabras no pasaron desapercibidas entre los seguidores de la influencer.

Y es que Cortés, sin pelos en la lengua, aseguró que Wendy era una celebridad, pero no una artista, algo que no a muchos de sus fans les gustó.

“Si Wendy Guevara hubiera subido al escenario en los 80s, otra cosa sería, pero ahorita… Hay celebridades y hay artistas, la celebridad no necesita tener talento, solo es famosa, el artista no necesita ser famoso, el artista comunica, crea, estudia, se presenta, tiene disciplina y aveces vivimos de 2 pesos, pero subir al escenario nos da de comer, Wendy es celebridad, pero yo no sé ni qué hace, nunca la he visto, solo vi lo de perdías, pérdidas, pérdidas, eso es todo, entonces sorry, no tengo nada en contra de ella pero no la conozco”, expresó la actriz cuyas palabras para muchos tuvieron sentido, ya que Guevara no se considera una artista.