Lo quiere golpear: Poncho arremete contra Facundo por broma pesada a Aldo

Ciudad de México.– El reality show "La Casa de los Famosos México" en su tercera temporada se ve envuelto en una nueva controversia tras un incidente durante la fiesta temática de anoche, donde el comediante Facundo provocó la caída de Aldo Tamez de Nigris al jalarle un tapete debajo de los pies, lo que muchos espectadores y familiares consideran una agresión.

Poncho de Nigris, tío de Aldo y exparticipante del programa, no tardó en expresar su furia a través de una publicación en X (anteriormente Twitter), donde amenazó con "darle una verguiza" al "pinche Facundo" y advirtió que "se les viene" algo grande.

En la publicació, Poncho describe la acción como un "cotorreo de los 90's de niño pendejo" y elogia la nobleza de su sobrino por no reaccionar violentamente, aunque admite que al ver el video "se calienta la sangre". El mensaje incluye emojis de tridente, calavera y gorila, interpretados por fans como símbolos de venganza o apoyo al equipo de Aldo.

Facundo, por su parte, pidió disculpas a Aldo en un clip compartido en TikTok oficial del programa, reconociendo que la broma fue "pesada". Sin embargo, esto no ha calmado las aguas: en redes sociales, usuarios exigen la nominación o expulsión del conductor, argumentando que viola las reglas del show contra agresiones físicas.

Videos del momento circulan en plataformas como YouTube y TikTok, mostrando cómo Aldo cae al suelo frente a los demás habitantes, lo que ha generado críticas por presunto favoritismo en la producción.

Hasta el momento, la producción de "La Casa de los Famosos México" no ha emitido un comunicado oficial sobre posibles sanciones.