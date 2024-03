Lo que muchos esperaban; Madonna y Kylie Minogue comparten el escenario

Dos de los íconos más importantes de la música pop, Madonna, que lo ha mantenido por varias década, y Kylie Minogue, quien pegó fuerte en los 2000, comparatieron escenario en Inglewood, California.

Madonna se encontraba en su presentación como parte de su gira "The Celebration Tour" cuando invitó a la cantante australiana a subir al escenario del sitio, momento en que las dos entonaron la canción de Kylie "Can't get you out of my Head".

Los fans de Madonna dejaron ver su felicidad al ver por fin cumplido uno de sus sueños más anhelados desde hacía décadas.

"Esto es lo que yo llamo supervivencia. Es un privilegio para mí estar aquí arriba cantando contigo. Dios te bendiga, nunca lo dejes", afirmó Madonna en un inusual gesto de modestia por su parte. Destacó su admiración hacia una Kylie que, como ella, sigue triunfando en el mundo del pop pese a la presión e incluso el desprecio que sufren las mujeres a partir de cierta edad.

Madonna y Kylie Minogue llevan años dejando entrever una posible colaboración entre ellas, aunque sus respectivas bases de fans nunca dieron demasiada credibilidad a esas declaraciones.