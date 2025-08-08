'Lo que lanzas, te regresa'; Laura Zapata reacciona a enfermedad de Yolanda A.

Ciudad de México.– La actriz Laura Zapata causó indignación entre los seguidores de Yolanda Andrade, quien recientemente reapareció en los medios de comunicación en una entrevista en donde habló de las enfermedades que ha estado sufriendo, ambas incurables. Y es que la hermana de Thalía hizo algunas declaraciones que para muchos estuvieron fuera de lugar y fueron poco sensibles ante la situación delicada de salud por la que está atravesando.

Zapata aseveró que, pese a que lamenta la enfermedad de la presentadora de televisión, en esta vida todo lo que se hace se regresa.

"Así es la vida, cada quien tenemos nuestro código de barras que dice: 'Aquí naces y hasta aquí llegaste'. ¿No? Bueno, quién sabe"

Sobre la posibilidad de que guarde algún rencor hacia Yolanda Andrade, Laura Zapata fue tajante y dijo: "Yo no tengo ninguna rencilla. Nada más que le deseo que pase bien este calvario que le está tocando vivir".

Ante la pregunta de si cree que una enfermedad tan dura puede llevar a una persona a querer estar en paz con su pasado, reiteró que todo lo que se hace se regresa.

"Yo creo que la vida te da regresos. Lo que lanzas al universo, te regresa. La vida le está enseñando... le está diciendo: agáchate, híncate. Yo digo que Dios la acompañe." Laura también fue cuestionada sobre si cree en el karma y el dharma, a lo que afirmó con seguridad: "Por supuesto, claro que sí. Yo creo que todo lo que lanzas en la vida se te regresa. Lo dice la Biblia: siete veces, o setenta veces siete, ¿no? Pobre, que Dios la ayude".