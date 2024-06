Llegan a acuerdo en demanda contra Netflix por serie 'Cinco de Central Park'

Foto: Associated Press

La exfiscal de Manhattan Linda Fairstein y Netflix anunciaron el martes que resolvieron la demanda por difamación que presentó hace cuatro años por la manera en la que fue representada en la miniserie del servicio de streaming sobre cinco adolescentes negros y latinos conocidos ahora como los exonerados Cinco de Central Park.

Fairstein había argumentado que la serie de cuatro partes de 2019 “When They See Us” (“Así nos ven”) la difamó al retratarla como una “villana racista y poco ética” y atribuyó acciones, responsabilidades y puntos de vista que no eran suyos.

Se esperaba que el caso fuera a juicio a finales de este mes. Fairstein dijo en un comunicado que “la decisión de concluir esta pelea no fue fácil”, y expresó su confianza en que habría presentado un “caso convincente al jurado”. Si bien Fairstein no recibirá dinero como parte del acuerdo, Netflix accedió a donar 1 millón de dólares a Innocence Project, una organización sin fines de lucro que trabaja para exonerar a personas que han sido condenadas injustamente.

Los espectadores de la serie también verán ahora un aviso que dice: “Si bien la serie está inspirada en eventos y personas reales, ciertos personajes, incidentes, ubicaciones, diálogos y nombres son ficticios con fines de dramatización”.

“De esto se trataba este caso, no de ‘ganar’ o de cualquier restitución financiera, sino de mi reputación y la de mis colegas”, dijo Fairstein en un comunicado. “Se trataba de dejar claro que la caricatura malvada inventada por los acusados y retratada en la pantalla no era yo”.

Fairstein era la principal fiscal de delitos sexuales de Manhattan en 1989 cuando los cinco adolescentes fueron acusados de un ataque brutal contra una corredora en Central Park. Sus sentencias fueron anuladas en 2002 después de que el asesino convicto y violador en serie Matias Reyes confesara haber cometido el crimen solo. Pruebas de ADN lo vincularon al crimen.

Fairstein, quien se convirtió en una exitosa autora de novelas policíacas después de retirarse de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, observó el interrogatorio de los menores de edad, pero no juzgó personalmente el caso.

Fue despedida por su editorial y renunció a varias juntas directivas en las que se desempeñó después de que se estrenara “When They See Us”, que dramatiza los eventos que rodearon el juicio.

Ava DuVernay, quien dirigió y coescribió la serie, y Attica Locke, guionista y productora de la serie, fueron acusadas en la demanda por difamación. DuVernay dijo en un comunicado publicado la red social X que todavía cree que Fairstein fue responsable de la investigación y el enjuiciamiento de los cinco adolescentes.

“Como jefa de la Unidad de Delitos Sexuales de Manhattan, Linda Fairstein estuvo en la comisaría durante más de 35 horas seguidas mientras los menores eran interrogados como adultos, a menudo sin la presencia de sus padres”, dijo, afirmando que Fairstein sabía lo que estaba sucediendo en las salas de interrogatorio.

DuVernay acusó a Fairstein de no estar dispuesta a enfrentarse a un jurado y a sus colegas fiscales.

“Espero que algún día Linda Fairstein pueda aceptar el papel que desempeñó en este error judicial y finalmente aceptar la responsabilidad”, dijo.