Llega The Paper; spin-off de The Office con un viejo conocido de Dunder Mifflin

Ciudad de México.- El próximo 4 de septiembre, el universo de The Office se expande con el estreno de The Paper, una nueva comedia en formato de falso documental que sigue las desventuras del periódico local Toledo Truth Teller, donde el caos editorial es parte del día a día.

La serie, creada por Greg Daniels y Michael Koman, cuenta la historia de Ned Sampson (interpretado por Domhnall Gleeson) un editor entusiasta que intenta salvar al diario con un equipo de periodistas que nunca han escrito una nota… literalmente.

Entre los personajes hay quienes plagian agencias, hacen clickbait o simplemente improvisan. Todo esto ocurre en una oficina que comparte espacio con una fábrica de papel higiénico, en un guiño directo a Dunder Mifflin.

Regresa Oscar Martínez El actor Oscar Núñez retoma su papel como Oscar Martínez, el contador sarcástico de The Office, ahora en un entorno aún más absurdo.

La serie debutará con cuatro episodios en Peacock, y se lanzará uno nuevo cada jueves hasta el 25 de septiembre. Aún no hay fecha confirmada para su estreno en México.