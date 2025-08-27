Ciudad de México.– La plataforma de streaming Lifetime lanzó hasta la pantalla la serie turca "Infieles" (Sakli), un drama de 10 episodios que se transmitirán cada domingo con dos capítulos seguidos y cuya historia atrapará a la audiencia con una trama marcada por la pasión, la traición y secretos imposibles de ocultar.

Ambientada en un entorno paradisíaco junto al mar, “Infieles” sigue la historia de Ozan (Fırat Çelik), un padre de familia que da sus primeros pasos como escritor quien viaja con su esposa Beril (Defne Kayalar) y sus cuatro hijos a la lujosa villa de su suegro para pasar las vacaciones de verano. Aunque ama a su familia, no logra sentirse cómodo con la dependencia económica hacia los padres de su esposa, y busca en esos días un espacio de libertad para concentrarse en su próximo libro.

En ese mismo pueblo costero vive Asli (Hazar Ergüçlü), una joven bella que lucha por sacar adelante su restaurante mientras intenta recomponer su vida tras la devastadora pérdida de su hijo de cuatro años. Desde la tragedia, su matrimonio con Volkan (Ahmet Rıfat Şungar), se ha fracturado y la relación no ha vuelto a ser la de antes.

El destino une a Ozan y Asli en un momento inesperado cuando la pequeña hija de Ozan se enfrenta a la muerte en el restaurant de Asli y, aunque ninguno lo había planeado, surge entre ellos una atracción que los llevará a vivir una relación secreta capaz de transformar sus vidas para siempre.

En un pueblo chico, donde es prácticamente imposible no encontrarse, lo que comienza como un encuentro casual se convierte en un torbellino de emociones, pasión prohibida y consecuencias irreversibles. En un entorno pequeño, donde todos se conocen, los secretos no se pueden ocultar.

Basada en la exitosa serie estadunidense "The Affair", creada por Sarah Treem y Hagai Levi, “Infieles” está dirigida por la realizadora turca Deniz Akçay Katıksız y explora el amor prohibido entre dos personas casadas a través de las diferentes perspectivas de sus personajes, ofreciendo una mirada intensa sobre los dilemas del amor, el dolor y la búsqueda de sentido en medio de la pérdida. Una historia que muestra que cuando hay alguien a quien culpar, todos recuerdan sus propias verdades, mientras que cada emoción oculta espera su momento para emerger.