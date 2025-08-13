Llaman a cancelar a Natanael Cano por golpear y romper laptop de DJ en show

Ciudad de México.– La reacción de cólera que tuvo Natanael Cano durante su presentación en el Baja Beach Fest, donde golpeó y rompió la computadora de su DJ por varios errores en el sonido en el show tuvo consecuencias entre algunos de sus seguidores e incluso entre el Consejo Mexiano de DJ's, quienes han comenzado a pedir la cancelación de su música.

El momento se hizo viral cuando salieron varios videos videos virales en redes sociales, donde Cano arremetió físicamente contra el operador de audio e incluso causó daños materiales en el equipo de cómputo utilizado durante la presentación.

Ahora en un comunicado difundido en plataformas digitales y compartido con medios de comunicación, el organismo expresó de manera textual:

“Hacemos un respetuoso llamado a todos los DJs de México para que consideren suspender temporalmente la programación de las canciones de la persona referida (Cano) hasta que realice una disculpa pública y repare el daño material”.

Esta solicitud fue replicada entre diversas agrupaciones de profesionales de la música y compartida por medios nacionales. La declaración del organismo hace especial énfasis en el compromiso ético de los integrantes del gremio musical, quienes suelen desempeñar un papel central en la selección y difusión de repertorios en espacios públicos, bares y clubes nocturnos.

La petición del Consejo ha encontrado eco entre DJs de diferentes regiones del país, quienes han manifestado su respaldo en foros especializados y plataformas sociales.

Hasta la mañana de este miércoles no se registraron respuestas públicas ni de Natanael Cano, ni de su representación artística, ni por parte de los organizadores del Baja Beach Fest.