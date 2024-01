Lizbeth Rodríguez explota contra Celia tras orden de restricción en su contra

Luego de que Celia Lora aseguró en una entrevista que ya había solicitado una orden de restricción en contra de Lizbeth Rodríguez, luego de que esta aseguró en varias ocasiones que las dos habían mantenido un romance, Lizbeth compartió en video en sus redes sociales en donde envió un fuerte mensaje a la hija de Álex Lora.

Ante sus millones de seguidores en Instagram, la exparticipante del reality show "La venganza de los ex" expresó su descontento por las contradicciones de Celia Lora en sus historias. Su publicación inmediatamente se volvió viral y recibió cientos de reacciones entre los internautas.

Frente a todos Lizbeth Rodríguez, una de las creadoras de contenido más polémicas en el país le mandó un mensaje a Celia Lora, quien en repetidas ocasiones dijo que no le gustaba dar de qué hablar ni la fama, pero que ahora eso cambió repentinamente dando entrevistas a todos los medios.

"No quiero ser tendencia, no me gusta la fama. Tres doritos después dando un montón de entrevistas. A veces la gente no se pone de acuerdo con lo que quiere. Me ca%&", dijo la exparticipante de Badabun.

Y es que todo comenzó hace unos meses Lizbeth Rodríguez concedió una entrevista en la que destapó que tenía una relación sentimental con Celia Lora, incluso dijo que ya llamaba "suegros" a los papás de la modelo.

Ante esta situación la hija de Alex Lora confesó que todo era una mentira y ella no estaba de acuerdo con esos chismes, lo que más tarde la llevó a negar que tienen una relación y revelar haberle puesto una orden de restricción.

"Sí, yo se la mandé, le mandé una notificación que no... no dio la cara. Mi abogado le habló... No sé si ella cree que todo es broma o qué, o que se le hizo chistoso", comunicó Lora a "De Primera Mano".