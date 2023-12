Lizbeth Rodríguez asegura que Celia Lora le rompió el corazón

En un encuentro con los medios de comunicación la conductora de “Infieles”, Lizbeth Rodríguez, insistió en que sí tuvo un romance con Celia Lora y que sus declaraciones lograron romperle el corazón.

Sin embargo, ha decidido dejar atrás ese capítulo en su vida, ya que aún no entiende los motivos de su decisión.

“Me sigue doliendo, o sea, yo amo, yo me entrego y es doloroso cuando una persona te sorprende. Yo digo: ‘Ay, Lizbeth, no aprendes’, nunca terminamos de conocer a las personas y me pasó ahora (…) Ella tiene sus momentos ahorita, tiene algo que no sé, ¿qué te digo yo? No estoy en la cabeza de ella, ni en su mente, ni en su corazón”, dijo.

Añadió: “Eloísa ya no es la persona que yo pensaba que era. Bien dicen ‘bendito sea el malentendido que hizo que sacaras lo peor’, al final del día uno no quiere personas negativas en su vida (…) Es una etapa, ya no estamos en esa etapa, pero nada, la vida sigue. Yo ya no puedo hablar de esa mujer, me voy a poner a llorar”.