Lin-Manuel sobre canciones de 'Mufasa': Mi trabajo es encontrar momentos

Ciudad de México.– Desde que Lin-Manuel Miranda conoció los primeros adelantos de “El Rey León” en la década de 1990 quedó cautivado por su música. Ahora está por presentar su aportación para este mundo de sol y sabana con sus canciones originales para “Mufasa, El Rey León” que se estrena en cines el 20 de diciembre.

“Para su trailer, nos enseñaron los primeros cuatro minutos de la película: era solo ‘¡Nants ingonyama!’”, dijo cantando la primera frase de “Ciclo sin fin” de “El Rey León”. “Y nos enseñaron la canción entera y yo me acuerdo sentir ‘nunca he visto nada así’ y también ‘qué despliegue’. El día de hoy tenemos tanto discurso de los musicales que no quieren enseñar que son musicales, no incluyen la música en el tráiler y aquí están los primeros cuatro minutos. Así que fue increíble”, dijo Miranda en una entrevista por videollamada desde su oficina en Washington Heights, en Nueva York.

“Mufasa, El Rey León” explora el ascenso de Mufasa, un león cachorro huérfano que se convierte en un respetado rey. La historia es contada a Kiara, la hija de Simba (el hijo de Mufasa) y la leona Nala. También presenta por primera vez al león Taka, el heredero de un linaje real que acepta a Mufasa y a Kiros, un león ambicioso que es el villano de la historia.

La cinta combina técnicas de filmación de acción en vivo con imágenes fotorrealistas generadas por computadora para capturar la diversidad del paisaje africano.

El elenco de voces en inglés incluye a Aaron Pierre como Mufasa, Kelvin Harrison Jr. como Taka, John Kani como Rafiki y Mads Mikkelsen como Kiros. Seth Rogen y Billy Eichner vuelven como Pumba y Timón. Donald Glover interpreta nuevamente a Simba y Beyoncé Knowles Carter a Nala. La hija de Beyoncé, Blue Ivy Carter, es Kiara.

Pierre, uno de los Artistas Revelación 2024 de AP, dijo que para interpretar al protagonista felino de esta película se embarcó con Miranda en lo que él llama un “maravilloso campamento de entrenamiento vocal”.

“Mi voz hacía cosas que nunca imaginé que podría hacer. Alcanzaba notas que no pensé que existieran para mi rango”, dijo Pierre. “Solo espero que no salgan a la luz las grabaciones de mí cantando estas canciones porque estoy usando todas las técnicas. Lin dice ‘¡Lanza la pelota de béisbol!’. Así que estoy lanzando la pelota de béisbol tratando de alcanzar esa nota alta”.

Miranda, quien es creador y astro del musical “Hamilton” de Broadway, el cual ha sido galardonado con el Premio Pulitzer de Drama, 11 premios Tony, dos premios Emmy y un Grammy, ha colaborado en otros proyectos premiados de Disney como “Moana” y “Encanto”.

Consideraba el reto de aportar al gran legado musical de “El Rey León”, que además de la primera película animada, incluye un musical de teatro y una versión con animaciones realistas por computadora, algo que debía abordar de una forma creativa y con ayuda de grandes de la industria.

“Yo sabía que estaba trabajando al servicio de Barry Jenkins, que es uno de nuestros mejores directores, y también insistí en trabajar con Lebo M., que hizo esas armonías y arreglos en la película original, y también trabajar con Mark Mancina, un gran compositor con quien trabajé en ‘Moana’; él también trabajó en ‘El Rey León’. Así que sabía que tenía la ayuda que necesitaba para poder componer estas canciones y que iban a sonar como parte de este mundo que ya existe”, señaló Miranda.

Al compositor y letrista de origen puertorriqueño le interesaba que no todo fuera solemne, sino que también hubiera música alegre, similar a “Hakuna Matata”.

“Mi trabajo es encontrar momentos de alegría durante estas persecuciones, estoy dejando caer bombas de alegría en medio de la película y ese fue mi trabajo, es muy divertido de hacer”, dijo. “Y yo creo que Barry también estaba buscando ese balance, poder tener cosas serias, pero también ser apropiado para los niños”.

Aunque la historia ocurre en África, Miranda no perdió la oportunidad de ponerle un poco de sabor latino.

“La verdad es que la base de nuestros ritmos caribeños viene de África, así que no era tan lejos, y también hay un momento, hay una canción del villano Kiros donde yo le dije a Barry: ‘Tengo la imagen de la voz de Mads Mikkelsen encima de un ritmo de dancehall reggae'. Yo sé que esos son unos dos sabores superespecíficos, pero creo que va a quedar muy sabroso junto; así que esa fue mi propuesta para ‘Bye Bye’, que es la canción del villano”.