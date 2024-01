Lily Gladstone, la primera actriz indígena de EU en ser nominada al Oscar

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Lily Gladstone sabía que quería estar en un lugar especial cuando se dieran a conocer las nominaciones a los Oscar. Y ese lugar no era en casa, viéndolo por televisión, sino en Oklahoma con el pueblo originario osage, donde vivía la mujer de la vida real que interpreta en “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”) de Martin Scorsese.

“Decidí que quería estar en la reserva Osage, en caso de que esta noticia llegara hoy”, dijo Gladstone en una entrevista poco después de recibir su histórica nominación como mejor actriz, convirtiéndose en la primera indígena estadunidense recibir este honor. “Quería estar lo más cerca posible de Mollie Kyle y su familia. Así que estoy aquí en Pawhuska, Oklahoma. Una vez que las cosas terminen, creo que voy a conducir hasta Fairfax y Gray Horse y rendir mis respetos allí”.

Los padres de Gladstone la llamaron por FaceTime mientras se anunciaban las nominaciones. Les pidió que no le mostraran la pantalla del televisor, sino que se enfocaran en sus propios rostros.

”‘Dale la vuelta a la cámara’”, recordó que le dijo a su madre. ”‘¡Quiero ver tus reacciones y las de papá!’ Y, efectivamente, pude escuchar que comenzaron a decir mi nombre, pero luego se ahogó pues mis padres estaban vitoreando y mi perro comenzó a ladrar”.

La nominación de Gladstone no fue una sorpresa. Los elogios por la actuación de la actriz de 37 años comenzaron desde que se estrenó la película en octubre, y ganó un Globo de Oro a principios de este mes. Ha tenido tiempo y oportunidad para articular su experiencia en este histórico momento, y sigue siendo igual de apasionada.

“Es lo que he estado diciendo todo este tiempo y todavía lo siento absolutamente”, dijo. “Sucede que soy portadora de este honor en este momento... (pero) debió ocurrir hace mucho tiempo. Es un verdadero momento de reparación, colocar el talento indígena en estos papeles, destacar su humanidad … creo que está rompiendo muchos estereotipos que la gente tiene sobre las mujeres indígenas, en especial las indígenas estadunidenses”.

“Estamos ocupando nuestro lugar donde pertenecemos”, dijo sobre los actores y narradores indígenas. “Y ha llevado mucho tiempo llegar hasta aquí. Pero es muy necesario”.

Gladstone, quien creció entre Seattle y la Reserva Blackfeet en Montana, y aprendió el idioma osage para la película, agregó que el reconocimiento llega “en un momento en el que en todo el país, historias como esta están siendo enterradas, se consideran demasiado autoconscientes”. Así que se siente satisfecha, dijo, “de estar en una película que consolida esta historia a la vista del público, que la hace accesible para que la gente la vea, para que se meta dentro de ella de una manera que solo el cine puede llevarte dentro, tan brutal como puede ser, tan desgarradora y desafiante como puede ser”.

“Killers of the Flower Moon”, adaptación de la novela policíaca homónima de David Grann, la cual está basada en hechos, se centra más que el libro en la relación entre Mollie y su esposo, Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), quien la ama, pero de alguna manera también participa en un siniestro complot con su tío, interpretado por Robert De Niro (quien también fue nominado al Oscar) para eliminar a su familia y apropiarse de sus tierras ricas en petróleo.

Pero Gladstone señaló que la película no era sólo sobre lo que ella llamó el “amor horrible, complicado y sesgado” entre Mollie y Ernest. También se trata, dijo, del “amor que Mollie y su comunidad se tenían mutuamente. El que lleva a todos hacia adelante”.

“Seguimos adelante, transmitiendo nuestras historias, transmitiendo nuestro sentido de identidad y nuestro conocimiento, adaptándonos y creciendo”, dijo. “Así que el hecho de que la historia se transmita a una escala tan masiva, espero que encienda una curiosidad que tal vez no estaba allí antes para la mayoría de la gente”.

Pase lo que pase en los Oscar, la trayectoria de Gladstone se mantiene en ascenso. Entonces, ¿qué sigue para ella?

“Tengo algunas cosas geniales que puedo anunciar pronto”, dijo. “Algunas otras cosas que he estado rumiando durante años con colaboradores, con cineastas increíbles. Y ahora definitivamente hay más luz verde para que esas historias progresen. Me siento increíblemente bendecida por ser una actriz en activo, punto. Así que incluso ganarme la vida haciendo lo que amo se siente como una inmensa victoria”.

Gladstone agregó que estaba “muy emocionada por todo lo que vendrá de esto. Como actriz y luego, cómo puedo ayudar a que se cuenten otras historias que merezcan estar ahí. Muchas historias marginadas, y particularmente de territorios indígenas”.