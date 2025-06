'Lilo & Stitch' lidera en taquilla por tercera semana seguida

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

La película de imágenes generadas por computadora "Lilo & Stitch" celebró un tercer fin de semana en la cima de las taquillas, mientras que “From the World of John Wick: Ballerina” no alcanzó el éxito esperado.

Según las estimaciones del estudio el domingo, “From the World of John Wick: Ballerina” (Disney) recaudó 25 millones de dólares en 3 mil 409 cines en Estados Unidos y Canadá. Hace varias semanas se esperaba que abriera en el rango de 35 a 40 millones de dólares, pero esa cifra se ajustó a la baja varias veces. Finalmente, aún quedó por debajo de las previsiones. La película, dirigida por Len Wiseman, convierte a John Wick de Keanu Reeves en un personaje secundario y se centra en Ana de Armas. Tiene lugar durante los eventos de "John Wick 3".

El desempeño en taquilla es un resultado un poco desconcertante considerando que "Ballerina" recibió buenas críticas y encuestas de salida del público. La sabiduría convencional diría que el boca a boca podría haberle dado un impulso durante el fin de semana. Pero, recientemente, el fin de semana de estreno no es tan definitivo como antes. "Ballerina" podría prosperar a largo plazo.

El lanzamiento de Lionsgate, una producción de Thunder Road Films y 87Eleven Entertainment, tuvo un elevado costo de producción que se informa está en el rango de 90 millones de dólares. Pero gran parte de ese costo ya ha sido compensado por preventas extranjeras. Internacionalmente, recaudó 26 millones de dólares en 82 países, llevando su apertura global a 51 millones.

Como el primer spin-off, es la segunda apertura más baja de la franquicia de cinco películas, solo por encima de la primera película que abrió con poco más de 14 millones de dólares en 2014, lo cual no tiene en cuenta la inflación. La franquicia en general ha recaudado más de mil millones en todo el mundo.

El primer lugar una vez más fue para "Lilo & Stitch", que sumó otros 32,5 millones de dólares en América del Norte, llevando su total doméstico a 335.8 millones y su total global a 772.6 millones. En solo 17 días, ya ha recaudado más a nivel nacional que la versión en acción real de “The Little Mermaid” en toda su carrera (298 millones).

"Mission: Impossible — The Final Reckoning" cayó al tercer lugar con 15 millones de dólares, llevando su total mundial a 450,4 millones de dólares. "Karate Kid: Legends" recaudó 8,7 millones de dólares para ocupar el cuarto lugar. Y "Final Destination: Bloodlines" completó los cinco primeros con 6,5 millones.

La nueva película de Wes Anderson, "The Phoenician Scheme", se expandió más allá de Nueva York y Los Ángeles a 1.678 cines en todo el país. El lanzamiento de Focus Features protagonizado por Benicio del Toro recaudó un estimado de 6,3 millones de dólares y se ubicó en el sexto lugar.

Estimado de las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Lilo & Stitch” - $32.5 millones.

2. “From the World of John Wick: Ballerina” - $25 millones.

3. “Mission: Impossible – The Final Reckoning” - $15 millones.

4. “Karate Kid: Legends” - $8.7 millones.

5. “Final Destination: Bloodlines” - $6.5 millones.

6. “The Phoenician Scheme” - $6.3 millones.

7. “Bring Her Back” - $3.5 millones.

8. “Dan Da Dan: Evil Eye” - $3.1 millones.

9. “Sinners” - $2.9 millones.

10. “Thunderbolts” - $2.5 millones.